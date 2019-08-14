شكرا لقرائتكم مرتضي منصور : الألتراس لن يحضر مباراة بطل الصومال واكتشفت مؤامرة التذاكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بدأ عملية بيع تذاكر مباراة الفريق الكروى أمام ديكاداها بطل الصومال بذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الجمعة المقبل، فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بمقر القلعة البيضاء فى ميت عقبة وتستمر عملية البيع حتى غدا الخميس.

وقال مرتضي منصور، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر نادي الزمالك، أنه قام بطباعة 10 آلاف تذكرة لمباراة بطل الصومال، مشددا على عدم بيع التذاكر في الإسكندرية لمنع حصول الألتراس عليها موجها اعتذاره لجماهير الإسكندرية ولكنه يكتشف يوميا وجود مؤامرات على النادي، معلنا رفضه تواجد الألتراس بسبب اعتياهم الهجوم على الجيش والشرطة فى المباريات.