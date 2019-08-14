شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : طالبت جعفر وحازم ويونس باختيار مدرب أجنبي للزمالك فأختاروا أنفسهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توجيه الدعوة لنجوم الكرة القدامى المنتمين للقلعة البيضاء لحضور الجلسة التى أقيمت منذ ساعات، لمناقشة ملف اختيار المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الكروي.

ويقيم مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.

Advertisements

وقال مرتضي منصور خلال المؤتمر، أن هناك عدد من الرموز لم يحضر الجلسة رغم أنه رئيس الزمالك الوحيد الذي قام بتكريم كافة الرموز، قائلا أن جلسة الأمس كشفته له كل القبيضة وفقا لتعبيره، موضحا استيائه الشديد من هجوم البعض على قرارات إدارة النادي بالاستعانة بالرموز لاختيار المدرب.

وأضاف مرتضي منصور، أنه يسمع يوميا الحديث عن عدم الاستعانة بالفيلسوف والثعلب والمعلم، موضحا أنه قام بتشكيل لجنة من قبل لاختيار مدير فني أجنبي تواجد فيها حازم إمام وفاروق جعفر وأيمن يونس، وفوجئ باختيارهم فاروق جعفر مدير فني وأيمن يونس مشرف على الكرة.