شكرا لقرائتكم الأهلى يوافق على احتراف هشام محمد فى الدورى الإماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو النادى الأهلى على رحيل هشام محمد لاعب وسط الفريق للدورى الإماراتى، بعدما منح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى اللاعب الموافقة على رحيل اللاعب لأى نادى داخلى أو خارجى. ويمتلك هشام محمد العديد من العروض المحلية أبرزها الإتحاد السكندرى وسموحة، بجانب عرض أماراتى وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حالياً. ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئى الأهلى قبل أن يلعب لأندية سموحة، والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلى عام 2017 قبل أن يستقر الأمر فى الجهاز الفنى للأهلى على رحيل اللاعب الصيف الجارى. ومنح مسئولو الأهلى هشام محمد حق إختيار مصيره خلال الفترة المقبلة بإختيار العرض الأنسب له.

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