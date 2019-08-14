شكرا لقرائتكم انتخابات الزمالك أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل والتقديم غدا لمدة 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إقامة انتخابات مجلس الإدارة التكميلية، أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل.

قال مرتضي منصور، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر نادي الزمالك، أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من غدا الخميس وسيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.

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ويقيم مرتضي منصور رئيس الزمالك، مؤتمرا صحفيا في مقر القلعة البيضاء، بالوقت الحالي، بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.

وشدد مرتضي منصور، أن فتح باب الترشيح في انتخابات الزمالك المقبلة سيكون لمدة 3 أيام بداية من غد وحتى السبت المقبل، ويحق للجميع التقديم، مشددا على توقيعه صدور شائعات كثيرة خلال الساعات القادمة حول إلغاء لائحة القلعة البيضاء.