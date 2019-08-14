شكرا لقرائتكم منتخب سيدات كرة السلة يبحث عن الانتصار الأول فى أمم أفريقيا.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجة منتخب سيدات كرة السلة، بقيادة إيهاب الألفى، نظيره الكاميرونى، اليوم الأربعاء، فى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة فى السنغال وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى، حيث تقام المباراة فى الرابعة و النصف بتوقيت السنغال، و السادسة والنصف بتوقيت القاهرة .

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وخسر منتخب سيدات كرة السلة أول مباراتان أمام كوت ديفوار والسنغال، حيث يشارك فى البطولة 12 منتخب، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .