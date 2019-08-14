شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ"سمير عثمان" : أنت شغال فى الأهلي وتعيينك غلط ومش هقبل بالبلطجة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سمير عثمان رئيس لجنة التحكيم الجديد، بشدة، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر القلعة البيضاء.

قال مرتضي منصور، أن سمير عثمان يعمل فى تحليل المباريات بقناة النادي الأهلي ويحصل على أجر وعليه ألا ينسى ذلك، مشددا أنه فى حال مطالبة الزمالك بوجود حكام أجانب فى أى مباراة سيتم الاستعانة بهم من دول أوروبية كبرى.

وواصل مرتضي منصور، هجومه على سمير عثمان قائلا: "مش هنبلطج من أول يوم ومتنساش أنك شغال بأجر في قناة الأهلي وتعيينك غلط ولو عاوزين حكام أجانب هنجيب ومش اختصاص اللجنة المؤقتة انها تعينك".