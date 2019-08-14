شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. مؤتمر نادى الزمالك لإعلان مدرب الفريق الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد اليوم، الأربعاء، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادى بميت عقبة.

ومن المنتظر أن يكشف رئيس القلعة البيضاء كواليس المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة الزمالك، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة.

كما سيتحدث مرتضى منصور عن كواليس نقل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، من استاد بترو سبورت إلى برج العرب.

انتهي مسئولو الزمالك، من التجهيزات الخاصة بمؤتمر مرتضي منصور رئيس النادي، المقرر انطلاقه خلال الوقت الجاري، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق بعدما أوضح رئيس النادي الأبيض إنه سيعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

وصول مرتضي منصور بجانب أعضاء مجلس إدارة النادي أحمد جلال إبراهيم، وإسماعيل يوسف، وعلاء مقلد، وشريفة الفار، للمؤتمر الصحفي .

قال مرتضى منصور، أنه حصل على ١٠ الاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالى، وسيتم بيعهم، اليوم الأربعاء، في ممر الملك فاروق من الساعة التاسعة مساءاً، وغداً الخميس من التاسعة صباحاً

وأضاف مرتضي منصور: لن يتم بيع أي تذكرة في الاسكندرية حتي لا يتم بيع التذاكر للألتراس .

وعلق "منصور" على تصريحات سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، قائلا: "مش هنبلطج من أول يوم ومتنساش أنك شغال بأجر في قناة الأهلي وتعيينك غلط ولوعاوزين حكام أجانب هنجيب ومش اختصاص اللجنة المؤقتة أنها تعينك.. ولو شوفنا ظلم لينا هنجيب حكام أجانب بجد مش حكام أجانب من سوق الكانتو".

ورد مرتضي منصور قائلا: "بالنسبة للمدير الفني عمال اسمع جعجعة الفيلسوف والثعلب ودا المعلم وبيتقال مبيتاخدش رأينا.. وعملنا لجنة قبل كده لاختيار مدرب أجنبي كان فيها حازم أمام وفاروق جعفر وأيمن يونس.. رجعت لقيتهم مختارين فاروق جعفر مدير فني وأيمن يونس مشرف على الكرة.