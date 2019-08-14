شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. مؤتمر نادى الزمالك لإعلان مدرب الفريق الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد اليوم، الأربعاء، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النادى بميت عقبة.
ومن المنتظر أن يكشف رئيس القلعة البيضاء كواليس المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة الزمالك، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة.
كما سيتحدث مرتضى منصور عن كواليس نقل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، من استاد بترو سبورت إلى برج العرب.
انتهي مسئولو الزمالك، من التجهيزات الخاصة بمؤتمر مرتضي منصور رئيس النادي، المقرر انطلاقه خلال الوقت الجاري، وذلك للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق بعدما أوضح رئيس النادي الأبيض إنه سيعلن اليوم في المؤتمر الصحفي عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.
وصول مرتضي منصور بجانب أعضاء مجلس إدارة النادي أحمد جلال إبراهيم، وإسماعيل يوسف، وعلاء مقلد، وشريفة الفار، للمؤتمر الصحفي .
قال مرتضى منصور، أنه حصل على ١٠ الاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالى، وسيتم بيعهم، اليوم الأربعاء، في ممر الملك فاروق من الساعة التاسعة مساءاً، وغداً الخميس من التاسعة صباحاً
وأضاف مرتضي منصور: لن يتم بيع أي تذكرة في الاسكندرية حتي لا يتم بيع التذاكر للألتراس .
وعلق "منصور" على تصريحات سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام، قائلا: "مش هنبلطج من أول يوم ومتنساش أنك شغال بأجر في قناة الأهلي وتعيينك غلط ولوعاوزين حكام أجانب هنجيب ومش اختصاص اللجنة المؤقتة أنها تعينك.. ولو شوفنا ظلم لينا هنجيب حكام أجانب بجد مش حكام أجانب من سوق الكانتو".
ورد مرتضي منصور قائلا: "بالنسبة للمدير الفني عمال اسمع جعجعة الفيلسوف والثعلب ودا المعلم وبيتقال مبيتاخدش رأينا.. وعملنا لجنة قبل كده لاختيار مدرب أجنبي كان فيها حازم أمام وفاروق جعفر وأيمن يونس.. رجعت لقيتهم مختارين فاروق جعفر مدير فني وأيمن يونس مشرف على الكرة.
وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه تقرر إقامة انتخابات أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من غدا الخميس، ليتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.
وتابع مرتضي منصور، قائلا: "محدش كرم رموز الزمالك زي ما أنا كرمت اللاعبين القدامى وادخل النادي هتلاقي أسماءهم في كل مكان.. واجتماع امبارح الهدف منه اكشف كل القبيضة"
وشكر رئيس نادي الزمالك، أبناء نادي الزمالك، الذى وصفهم بـ "الحقيقيين"، وهم من حضروا اجتماع أمس، قائلا: "مش اللي بيطلعوا في القنوات يقلوا أدبهم على ناديهم" .
وعاد مرتضي منصور للحديث عن الانتخابات قائلا: "التقديم للجميع لاختيار المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا خلال المرحلة المقبلة وخلال الأيام المقبلة ستسمعون شائعات كثيرة حول إلغاء اللائحة".
وأكد مرتضى منصور، أن الارجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على النادي لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع المدرب على حصوله على 2 مليون دولار راتب سنوي وشهر قيمة الشرط الجزائي وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفني تلقى اتصالات من قبل أحد المحاربين للزمالك لتحذيره من التعامل مع الزمالك بداعي أن النادي لا يسدد مستحقات المدربين.
وأضاف رئيس الزمالك أن النادي وضع مستحقات فيريرا في حسابه بالبنك في حين أن السويسري جروس المدير الفني السابق لم يحضر للنادي للحصول على مستحقاته قائلا:"فلوسه ياخدها في محكمة الأسرة".
وأفاد "منصور" قائلا: "أمير دخل مستشفي في فرنسا عشان الجولة اللي بيعملها.. وأحمد عنده جلطة وبيلفوا على حسابهم عشان يوفروا على النادي ملايين بدل ما نجيب لمدرب مصر علشان نفاوضه ويكلفنا ١٢ مليون جنيه".
وأوضح "منصور" قائلا: "اللجنة التى انعقدت أمس اختارت 2 مدربين من المطروحين.. ومجلس الإدارة اختار أحدهم.. ولكن لن أعلن أسمه الا عندما يأتي لمصر.. واخترنا جهازه ومعاونيه من المصريين.. ولن نعلن حتي لا يقوم أحد بإفساد الأمر"
وحذر مرتضي منصور من أى عمليات تخريب فى مباريات الزمالك من الجماهير قائلاً: "جالي جواب من ستاد برج العرب بغرامة بـ 750 ألف جنيه بسبب تكسير الكراسي وبحذر من أي تخريب"
ورد رئيس نادي الزمالك، على اتهامات نجليه بالسفر لتسوية مستحقات فيريرا، قائلا: "عندنا بطولتين مهمين لو مش كده كان ممكن نقضيها ونستنا فيريرا.. واللي بيقول أحمد وأمير سافروا البرتغال عشان يسووا مستحقات فيريرا.. يعني هما هيسافروا بـ 100 ألف دولار عشان تسوية 10 الآف دولار".
وأوضح "منصور" أن البرتغالي فيريرا اعتذر عن تولي مسؤولية تدريب الفريق في الفترة الحالية، بسبب أنه لديه ظروف خاصة، وكان يرحب بالعمل بداية من أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
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