الزمالك ضد ديكاداها.. بطل الصومال يواصل الاستعدادات ولا نية للانسحاب...

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو الزمالك أن فريق ديكاداها الصومالى يتواجد حاليا فى الإسكندرية وسيخوض مرانه مساء اليوم بشكل طبيعى على الملعب الفرعى فى برج العرب، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل، على الملعب الرئيسى ببرج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وقال مصدر مسئول بنادى الزمالك أن الفريق الصومالى لم يبلغ إدارة القلعة البيضاء بأى نية للانسحاب من المباراة وذلك ردا على التقارير التى تردد حول رغبة الفريق الصومالى فى ذلك حيث شدد أن القلعة البيضاء وفرت أتوبيسا للفريق الصومالى ويتواجد مرافقا معهم حاليا بالإسكندرية لتسهيل كافة الأمور لهم بخلاف حجز الإقامة وإنهاء كافة الترتيبات لهم لتهيئة كافة الأجواء للفريق الصومالى لخوض المباراة.

وأضاف أن الفريق الصومالى سيختتم استعداداته غدا على الملعب الرئيسى فى برج العرب لخوض المباراة.