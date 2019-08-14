شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موعد بيع تذاكر مباراة ديكاداها الصومالى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن موعد طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالى، والمقرر لها بعد غد الجمعة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال منصور خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن بمقر النادى إن الأبيض تسلم أمس 10 آلاف تذكرة للمباراة، من المقرر طرحها وبيعها في ممر الملك فاروق فى التاسعة من مساء اليوم ،على أن يكون البيع غدا من التاسعة صباحا.

وأضاف رئيس النادى أنه لن يتم بيع أي تذكرة في الاسكندرية حتي لا يتم بيع التذاكر للألتراس.

Advertisements

يشهد المؤتمر حضور مرتضى منصور ، وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، و اسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء مجلس إدارة الأبيض.

ويعقد مرتضى منصور رئيس النادى مؤتمرا صحفيا للكشف عن كواليس المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة الفريق ، خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته عقب ضياع لقب الدورى الممتاز، ثم الخسارة من الأهلى "حامل اللقب" بهدف دون رد فى مباراة القمة رقم 118 والأخيرة فى الموسم، ليتولى بعدها طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الأبيض بصفة مؤقتة ، كما سيتحدث مرتضى منصور عن كواليس نقل مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالى المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، من استاد بترو سبورت إلى برج العرب.