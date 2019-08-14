شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن إقامة انتخابات الزمالك 6 أو 7 أو 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقرر إقامة انتخابات أيام 6 أو 7 أو 8 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من غدا الخميس، موضحاً أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.

ويعقد رئيس النادي الأبيض حالياً مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.