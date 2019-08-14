شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح هشام محمد حق تحديد المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحّب مسئولو النادى الأهلى برحيل هشام محمد لاعب وسط الفريق للدورى الإماراتى بعدما منح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتى اللاعب الضوء الأخضر بالرحيل لأى نادً داخلى أو خارجى. ويمتلك هشام محمد عدة عروض محلية أبرزها من الاتحاد السكندرى وسموحة بجانب عرض إماراتى وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حالياً. ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئى الأهلى قبل أن يلعب لأندية سموحة، والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلى عام 2017 قبل أن يستقر الأمر فى الجهاز الفنى للأهلى على رحيل اللاعب الصيف الجارى. ومنح مسئولو الأهلى هشام محمد حق اختيار مصيره خلال الفترة المقبلة باختيار العرض الأنسب له.

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