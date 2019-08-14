شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والكاميرون فى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفى مع نظيره الكاميرون فى منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالسنغال، وتستمر حتى 18 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الرابعة والنصف بتوقيت السنغال، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

كان منتخب سيدات كرة السلة قد خسر أول مباراتين أمام كوت ديفوار والسنغال، ويشارك فى البطولة 12 منتخبات، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى.