شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شلتوت لتايم سبورت: نريد تطبيق نسخ الاتحادات الأوروبية على الرياضة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام شلتوت، رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع، أن الدولة المصرية قامت بعمل منظومة رياضية دولية من الاعتماد على نظام تذكرتى وبث قناة تايم سبورت، والآن لا نريد مؤتمرات واجتماعات، بل نطالب بكل النسخ من كل الاتحادات الأوروبية والأفريقية، ونطبقها فى مصر.

وقال شلتوت، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، إن الكرة المصرية تعج بكل ما يمكن أن يكون مناجم فنية وإدارية فى عالم الكرة، وبالتالى يتم استخدامها لتتحول لصناعة حقيقية تعود بمردود إيجابى على الرياضة المصرية، وحال تطبيق نسخ الاتحادات الأفريقية والأوروبية على الرياضة سنشهد التغيير فى اتجاه إيجابى.

وأشار شلتوت إلى أن الدولة تمتلك الآن هذه الإرداة، للبدء فى خطوات هذه الصناعة وهى صناعة كرة القدم.