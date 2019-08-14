شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يستعد للإعلان عن مدربه الجديد فى المؤتمر الصحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسئولو الزمالك من التجهيزات الخاصة بمؤتمر مرتضى منصور رئيس النادى، المقرر انطلاقه خلال الوقت الجارى وذلك للإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق بعدما أوضح رئيس النادى الأبيض أنه سيعلن اليوم فى المؤتمر الصحفى عن اسم المدير الفنى الجديد للفريق.

وكان مجلس الزمالك قد أسند مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لطارق يحيى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وذلك لقيادة الأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا.

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ويعد الثنائى الأبرز لقيادة الزمالك فى المرحلة المقبلة هما الثنائى الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى لأورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقى ومواطنه ألكسندر ستانقوفيتش المدير الفنى السابق للقادسية السعودى.