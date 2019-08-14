شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على انسحاب ديكاداها الصومالى من مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو الزمالك، إن فريق ديكاداها الصومالي يتواجد حاليا في الإسكندرية وسيخوض مرانه مساء اليوم بشكل طبيعي على الملعب الفرعي في برج العرب، استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبل، علي الملعب الرئيسي ببرج العرب، في ذهاب دور ال٦٤ بدوري أبطال إفريقيا.
وأوضح مصدر مسئول بنادي الزمالك إن الفريق الصومالي لم يبلغ إدارة القلعة البيضاء بالانسحاب من المباراة، وذلك ردا علي التقارير التي ترددت حول رغبة الفريق الصومالي في ذلك، حيث شدد أن القلعة البيضاء وفرت أتوبيسا للفريق الصومالي ويتواجد مرافقا معهم حاليا بالإسكندرية لتسهيل كافة الأمور لهم بخلاف حجز الإقامة وإنهاء كافة الترتيبات لهم لتهيئة كافة الأجواء للفريق الصومالي لخوض المباراة.
وتابع نفس المصدر أن الفريق الصومالي سيختتم استعداداته غدا على الملعب الرئيسي في برج العرب لخوض المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرد على انسحاب ديكاداها الصومالى من مواجهة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.