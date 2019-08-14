شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس ناشئى اليد حال التأهل إلى ربع نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد نظيره سلوفينيا فى تمام الثانية ظهرا فى إطار دور الـ16 بكأس العالم المقام فى مقدونيا.

وحال فوز منتخب الناشئين على سلوفينيا يتأهل إلى مواجهة الفائز من لقاء أيسلندا واليابان فى دور الثمانية.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47/ 20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.