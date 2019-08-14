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شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يضم إسلام عبد النعيم لاعب طلائع الجيش رسميًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادى الجونة فى الحصول على خدمات إسلام عبد النعيم لينضم لصفوف الفريق على سبيل البيع النهائى قادمًا من نادى طلائع الجيش.
ولعب إسلام عبد النعيم للجونة فى الدور الثانى من الموسم الماضى معارًا، قبل أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينضم بشكل نهائى لصفوف الفريق.
كان مسئولو النادى الأهلى قد وافقوا على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل 4 ملايين جنيه، ومن المقرر أن ينتظم فى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للموسم الجديد.
ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب، حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.
إسلام عبد النعيم
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