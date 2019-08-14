تعرف على موعد تحرك ناشئى اليد إلى صالة مواجهة سلوفينيا فى مونديال مقدونيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد إلى مواجهة نظيره سلوفينيا فى تمام الثانية ظهرا فى إطار دور الـ16 بكأس العالم فى مقدونيا.

ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس البعثة فى مونديال مقدونيا تحرك البعثة إلى صالة جانى ساندانسكى أرينا فى تمام الثانية عشر ظهرا استعدادا لمواجهة سلوفينيا.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.