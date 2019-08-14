صلاح يرد على جوارديولا: لو منحتك فرصة الاختيار لأردت دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا يعد أهم من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأشار صلاح في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية، إلى أن جميع المدربين واللاعبين في أوروبا، يضعون لقب دوري الأبطال هدفًا لهم.

وجاءت تصريحات صلاح ردًا على حديث سابق لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والذي تحدث عن أفضلية الفوز بالبريميرليج عن دوري الأبطال.

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وقال اللاعب المصري: "لا أعرف إذا كان جوارديولا قال ذلك أم لا، ولكن أعتقد أنك إذا منحته فرصة الاختيار بين الدوري المحلي ودوري الأبطال لاختيار الأخير".

وأكمل: "هذا رأيي، لا أتحدث عنه، ولكنه رأي شخصي، دوري الأبطال هو أكبر مسابقة في كرة القدم، ولذلك الجميع يريد أن يتوج بها".

واختتم: "كل مدرب، وكذلك كل لاعب يريد الفوز بها، بل يحلم بالتتويج بها، بالتأكيد الدوري الإنجليزي بطولة كبيرة، ولكن يظل دوري الأبطال هو المسابقة الأكبر".