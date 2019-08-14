محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق ديكاداها الصومالي لم يُخطر إدارة القلعة البيضاء بالانسحاب من دوري أبطال إفريقيا.
وكانت تقارير قد زعمت بأن الفريق الصومالي لن يخوض المباراة المقرر لها الجمعة لحساب ذهاب الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا وذلك بسبب عوائد البث الخاصة بهذه المباراة.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن إدارة النادي الصومالي متواجدة الآن في الإسكندرية وسيخوض الفريق مرانه اليوم دون أي تغيير.
وأتم المصدر أن نادي ديكاداها لم يخطر الزمالك برغبته في عدم خوض المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر يكشف .. حقيقة انسحاب ديكاداها الصومالي من مباراة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.