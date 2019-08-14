مصدر يكشف .. حقيقة انسحاب ديكاداها الصومالي من مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك، إن فريق ديكاداها الصومالي لم يُخطر إدارة القلعة البيضاء بالانسحاب من دوري أبطال إفريقيا.

وكانت تقارير قد زعمت بأن الفريق الصومالي لن يخوض المباراة المقرر لها الجمعة لحساب ذهاب الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا وذلك بسبب عوائد البث الخاصة بهذه المباراة.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء أن إدارة النادي الصومالي متواجدة الآن في الإسكندرية وسيخوض الفريق مرانه اليوم دون أي تغيير.

وأتم المصدر أن نادي ديكاداها لم يخطر الزمالك برغبته في عدم خوض المباراة.