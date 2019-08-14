تقرير.. بشرط فوزه على تشيلسي.. كم سيجني ليفربول في حالة تتويجه بالسوبر الأوروبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تقام في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة السوبر الأوروبي بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين على ملعب فودافون بارك في بشكتاش بتركيا.

ليفربول يشارك في المباراة باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على توتنهام بهدفين دون رد، بينما يتواجد تشيلسي كطرف ثاني في المباراة بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عقب فوزه على آرسنال بنتيجة 4-1.

صحيفة ليفربول إيكو أشارت إلى أن ليفربول محتمل حصوله على 4 ملايين ونصف المليون يورو (4.2 مليون جنيه إسترليني) في حال فوزه بلقب السوبر على حساب البلوز.

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ولفتت الصحيفة إلى أن ليفربول سيحصل على 3 ملايين ونصف المليون لمجرد تواجده في مباراة اليوم بأسطنبول، كما أن هناك مليون يورو إضافية مطروحة إذا فاز باللقب.

سبق وحصل ليفربول على مبالغ مالية ضخمة الموسم الماضي، فالريدز جنى ما يقرب من 250 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وحجز وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة.

على الجانب الآخر حصل تشيلسي حصل على حوالي 40 مليون يورو مقابل فوزه بلقب يوروباليج الثاني في ست سنوات.

ويتطلع ليفربول للفوز بكأس السوبر للمرة الأولى منذ عام 2005، عندما تغلبوا على سيسكا موسكو الروسي -الفائز بالدوري الأوروبي حينها- بنتيجة 3-1.