10 ألاف مشجع في مباراة الزمالك وديكاداها

محمد اسماعيل - القاهرة - قام مسؤولو نادي الزمالك بطباعة 10 ألاف تذكرة لحضور مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي التي تقام يوم الجمعة القادم في دوري أبطال أفريقيا.

مصدر في نادي الزمالك -تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة الزمالك سترسل التذاكر إلى مديرية أمن الأسكندرية لختمها قبل طرحها للبيع.

وسيلتقي الزمالك مع بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في إطار مباريات الذهاب من الدور التمهيدي في دوري الأبطال.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وديكاداها على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، قبل أن يتم نقلها إلى برج العرب.