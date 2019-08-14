السوبر الأوروبي.. التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء يستضيف ملعب فودافون بارك في بشكتاش بتركيا مباراة السوبر الأوروبي التي ستجمع بين فريقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا وتشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي.

تُوج ليفربول في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا بعد سقوطه في نسخة 2018 أمام ريال مدريد بنتيجة 3-1 في المباراة الشهيرة التي شهدت تعرض النجم المصري محمد صلاح للإصابة في كتفه بعد التحام قوي مع الإسباني سيرجيو راموس مدافع الفريق الملكي.

ليفربول تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب سيدخل المباراة أملًا في تعزيز هيمنته على أوروبا خاصة وأن انطلاقته في الموسم المحلي كانت جيدة حيث أمطر شباك نورويتش سيتي برباعية مقابل هدف في افتتاحية بريميرليج.

على الجانب الآخر سيخوض فرانك لامبارد مدرب تشيلسي اختباره الأوروبي الأول، فالبلوز تُوج بلقب الدوري الأوروبي تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس بعد موسم واحد فقط قضاه في ستامفورد بريدج.

انطلاقة لامبارد المحلية لم تكن على المستوى المأمول فالبلوز تلقى خسارة قاسية برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

مباراة اليوم ستشهد عدة غيابات من الجانبين، فليفربول يفتقد خدمات حارسه الأساسي أليسون بيكر الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة نورويتش سيتي وتبين حاجته للعلاج لمدة قد تصل إلى عدة أسابيع، كما يغيب المدافع الكرواتي ديان لوفرين، بينما يفقتد تشيلسي جهود كلٍ من نجولو كانتي، لوفتي تشيك، هودسون أوي وروديجر للإصابة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين:

ليفربول 3-3-4

حراسة المرمى: أدريان

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خط الدفاع: ألكسندر- ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: هندرسون، نابي كيتا، جيمس ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

تشيلسي 3-3-4

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبليكويتا، كريستنسن، زوما، ايمرسون

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، باركلي

خط الهجوم: بيدرو، بوليسيتس، جيرو