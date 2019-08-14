ديوكوفيتش يتفوق في سينسيناتي.. وفيدرر يتقدم بسهولة

تجاوز نوفاك ديوكوفيتش بداية متوترة ليهزم سام كويري 7-5 و6-1 في بطولة سينسناتي للتنس للأساتذة ليل الثلاثاء ليعود المصنف الأول عالميا إلى الملاعب لأول مرة منذ فوزه على روجر فيدرر في نهائي ملحمي ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

وكان فيدرر، البطل في سينسناتي سبع مرات والذي كان يخوض أيضا مباراته الأولى منذ ويمبلدون، أسرع في استعادة إيقاعه، واحتاج إلى 61 دقيقة فقط ليهزم خوان لونديرو 6-3 و6-4 في مباراتهما المسائية التي توقفت في المجموعة الثانية بسبب الأمطار.

وسدد حامل اللقب والمصنف الأول عالميا إرساله الساحق رقم 15 في نقطة المباراة ليهزم كويري لكن إرساله سبب له بعض المتاعب في بداية مواجهته ضد منافسه الأمريكي بالدور الثاني.

وقال اللاعب الصربي بعد تأخره 2-صفر أمام كويري صاحب ضربات الإرسال القوية ”ارتكبت ثلاثة أخطاء مزدوجة في الشوط الأول. كنت متوترا جدا في البداية. ”أنا سعيد حقا بتجاوز مثل هذا التحدي“.

وقال ديوكوفيتش، الذي تغلب على فيدرر في نهائي ملحمي من خمس مجموعات في ويمبلدون، إنه بحاجة لبعض الوقت من أجل تجاوز الشد الذهني الذي صاحب هذه المباراة.

وأضاف اللاعب الصربي ”كانت واحدة من أكثر المباريات الملحمية التي شاركت فيها والأكثر إرهاقا من الناحية الذهنية“.

وتابع ”ولذلك تطلب الأمر بعض الوقت من أجل إعادة شحن طاقتي، خاصة رأسي. جسدي كان في حالة جيدة“.

Advertisements

ويلتقي ديوكوفيتش مع جون إيسنر أو بابلو كارينيو بوستا في الدور التالي، وتنتظره مواجهة محتملة في دور الثمانية ضد الأسترالي نيك كيريوس.

ويلعب فيدرر ضد مواطنه ستانيسلاس فافرينكا أو أندريه روبليف في الدور الثالث.

وتفوق فافرينكا على البلغاري جريجور ديميتروف 5-7 و6-4 و7-6 في مباراة متقلبة بالدور الأول.

وتعافى ديميتروف بعد كسر إرساله مرتين في المجموعة الحاسمة ليتعادل 5-5، وبعد أن كسر فافرينكا الإرسال مجددا نجح اللاعب البلغاري في دفع اللقاء إلى شوط فاصل.

وتقدم اللاعب السويسري 4-صفر لكن ديميتروف كافح مجددا قبل أن يختتم فافرينكا اللقاء بإرسال ساحق.

وتغلب الأمريكي الشاب فرنسيس تيافو على الفرنسي جايل مونفيس 7-6 و6-3 وانتفض الكندي دينيس شابوفالوف ليهزم البرتغالي جواو سوزا 2-6 و6-3 و6-2.