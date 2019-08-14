إيقاف “زيزو” الزمالك 4 مباريات وتغريمه ماليا بسبب لقاء القمة

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم المجري كاراكو، والذي أدار قمة الأهلي والزمالك في ختام الدوري الموسم الماضي.

وكان حكم المباراة طرد اللاعب نتيجة بعد دفعه، اعتراضا على احتساب خطأ ضد النادي الأبيض في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول.

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