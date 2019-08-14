موناكو يتعاقد مع ابن يدر

أعلن نادي موناكو الفرنسي، تعاقده مع النجم الفرنسي وسام بن يدر، مهاجم إشبيلية لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الانتقالات الصيفية الحالية. وكان ابن يدر لاعبا فى صفوف نادى تولوز الفرنسى بين عامى 2010 و2016، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية، وتمكن خلال مشاركاته مع النادي الإسباني من تسجيل 70 هدفا، ليصبح عاشر أكبر هدافي الفريق الأندلسي. عامى 2010 و2016، قبل أن ينتقل إلى إشبيلية، وتمكن خلال مشاركاته مع النادي الإسباني من تسجيل 70 هدفا، ليصبح عاشر أكبر هدافي الفريق الأندلسي.

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