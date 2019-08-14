قبل السوبر الأوروبي.. ليفربول يملك أفضلية عن تشيلسي في حصد اللقب

يلتقي ليفربول وتشيلسي في مباراة كأس السوبر الاوروبي، اليوم الاربعاء، علي ملعب فودافودن ارينا بتركيا، ويشارك الريدز بصفته بطل دوري ابطال أوروبا، بينما البلوز حامل لقب الدوري الاوروبي.

ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مشاركات ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي:

فقد شارك ليفربول مباراة السوبر الاووربي خمس مرات، حقق اللقب في 3 مشاركات منهم، وكان وصيف مرتين.

كانت المشاركة الأولى في عام 1977، حينما كانت البطولة تقام بنظام الذهاب والإياب حينها، وواجه فريق هامبورج الألماني، وتعادلا ذهابًا 1/1، وفي المباراة الثانية فاز ليفربول بسداسية نظيفة.

وفي عام 1978 خسر اللقب امام أندرلخت في الذهاب

بثلاثة اهداف مقابل هدف، وفي لقاء الاياب حقق ليفربول الفوز بهدفين مقابل هدف، ليفوز أندرلخت بمجموع اللقائينز

وفي عام 1984 وبعد إقامة البطولة من مباراة واحدة، واجه ليفربول نظيره يوفنتوس، ليتلقى الريدز الهزيمة بهدفين دون رد.

وفي موسم 2001عاد ليفربول ليشارك في بطولة السوبر الاوروبي، بصفة بطل كأس الاتحاد الاوروبي (الدوري الاوربي الان) حيث حقق الفوز باللقب علي حساب بايرن ميونخ الالماني، بطل دوري ابطال اوروبا بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

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شارك ليفربول موسم 2005 بصفته بطل لدوري

ابطال أوروبا، وحقق اللقب علي حساب بطل كاس الاتحاد الاوروبي سسكا موسكو بثلاثة اهداف مقابل هدف.

تشيلسي ولقب الوحيد :

شارك تشيلسي في مباراة السوبر الاوروبي، في ثلاثة مرات متتالية أستطاع أن يحقق اللقب مرة واحدة، في تاريخه وخسر مرتين.

وكانت أول مشاركة له في السوبر الأوروبي في موسم 1998، بصفته بطل للدوري الأوروبي، وتمكن من الفوز على ريال مدريد بهدف دون رد.

وكانت المشاركة الثانية في موسم 2012 بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، ولكنه مواجهته مع أتلتيكو مدريد أنتهت بخسارته بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتواجد تشيلسي في الموسم الثاني على التوالي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، حينما واجخ بايرن ميونخ في 2013، وتلقى الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.