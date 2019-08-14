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48 ساعة لحسم موقف نيمار من الانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

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 أصبح مسئولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في انتظار رد فعل ، حول مفاوضات المتقدمة لضم البرازيلي .

 قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن الـ48 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في صفقة نيمار، حيث سينتظر مسئولي باريس سان جيرمان رد فعل ريال مدريد، خصوصًا أن الفريق الملكي، يرغب في التعاقد مع اللاعب البرازيلي بعد

فشل التعاقد مع بول بوجبا.

 أوضحت أن برشلونة يسعى لضم نيمار مقابل التخلي عن بعض اللاعبين لسان جيرمان، إلا أن إدارة النادي الباريسي تفضل الحصول على مقابل مادي نظير بيع اللاعب، بدلًا من صفقة تبادلية.

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 واصلت "ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان يميل إلى بيع

نيمار إلى ريال مدريد، ولكن رغبة اللاعب في الانتقال إلى برشلونة ترجح كفة الفريق الكتالوني".

 أضافت أنه في حالة نجاح ريال مدريد في تقديم عرض بقيمة 222 مليون يورو، فأن إدارة سان جيرمان هي من ستضغط على نيمار، للموافقة على ارتداء قميص الميرنجي في الموسم الجديد.

 يذكر أن مسئولي برشلونة اجتمعوا أمس مع مسئولي باريس سان جيرمان من أجل الحديث حول صفقة نيمار، وأشارت تقارير على وجود موافقة مبدئية من النادي الباريسي.

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