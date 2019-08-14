بالصور.. تدريبات شاقة للاعبي المصري على شاطئ بورسعيد

أدى فريق الكرة بالنادي المصري تدريبات صباحية شاقة على رمال شاطئ بورسعيد لقياس قوة التحمل والضغط البدنى تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق والذي قسم الفريق لمجموعتين الأولى خاضت تدريبها على شاطئ البحر لمدة ساعة كاملة نصفها الأول للعدو لمسافة خمسة كيلو مترات بمحازاة شاطئ البحر ثم تدريبات القوة والسرعة والتحمل والتي استمرت لنصف ساعة أخرى. خاضت تدريبها على شاطئ البحر لمدة ساعة كاملة نصفها الأول للعدو لمسافة خمسة كيلو مترات بمحازاة شاطئ البحر ثم تدريبات القوة والسرعة والتحمل والتي استمرت لنصف ساعة أخرى. وخاضت المجموعة الثانية تدريباتها على ملعب الفريق بالاستاد لتنفيذ بعض الوحدات البدنية والفنية وخاض رباعي حراس المرمى تدريباً تخصصياً شاقاً تحت إشراف مصطفى كمال، وسوف يؤدى الفريق تدريبه الليلى على ملعبه.

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