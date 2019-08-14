رسميًا.. الجونة يضم إسلام عبد النعيم

نجح نادي الجونة في الحصول على خدمات إسلام عبد النعيم لينضم لصفوف الفريق على سبيل البيع النهائي قادمًا من نادي طلائع الجيش. النهائي قادمًا من نادي طلائع الجيش. ولعب إسلام عبد النعيم للجونة في الدور الثاني من الموسم الماضي معارًا، قبل أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق. الدور الثاني من الموسم الماضي معارًا، قبل أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق.

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