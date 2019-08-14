كوتينيو يفتح الطريق أمام نيمار للعودة إلى برشلونة

أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني قريبًا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يرغبان في التعاقد مع كوتينيو خلال فترة

الانتقالات الحالية، ولكن الفريق الفرنسي يملك أفضلية في إمكانية ضم اللاعب.

أوضحت الصحيفة أن انضمام كوتينيو من باريس سان جيرمان، أصبح قريب للغاية، خصوصًا وأنه سيدخل ضمن صفقة بيع

واصلت "اللاعب صاحب الـ27 عامًا، يفضل الانتقال إلى أبطال فرنسا لأكثر من سبب".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية تحدثت عن إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، خلال الصيف الحالي، مقابل انتقال كوتينيو إلى الفريق الباريسي، خصوصًا مع قلة مشاركاته وعدم تقديم المستوى المنتظر منه مع الفريق الكتالوني.