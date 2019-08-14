في عيد ميلاده.. تعرف على كل ما قدمه جروس مع الزمالك بالأرقام

يوافق اليوم الرابع عشر من أغسطس عيد ميلاد السويسري كريسيتيان جروس، المدير الفني السابق، لفريق الزمالك.
جروس من مواليد 14 أغسطس 1954، ونجح في قيادة الزمالك إلى الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم المنقضي وكذلك السوبر المصري السعودي.
رغم التتويج ببطولتين قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم تجديد عقد السويسري ليرحل سريعًا عن القلعة البيضاء بعد عام نجح من خلاله في التتويج ببطولتين.
جروس خاض مع الزمالك 52 لقاءً، بواقع 31 مباراة محلية بالدوريوالكأس، و16 لقاءً إفريقيًا، و5 مباريات عربية.
حقق الزمالك الفوز تحت قيادته في 31 مباراة بنسبة فوز 60%، فيما تلقى الهزيمة 7 مرات، وتعادل 15 مسجلًا 158 هدفًا ومستقبلًا 26.
جدير بالذكر أن جروس فشل في الفوز مع الزمالك بالبطولة العربية بعدما ودع المسابقة بالهزيمة أمام الاتحاد السكندري.
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