تعرف على التشكيل المتوقع لقمة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي

ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي في المباراة التي تجمع بينهما، على ملعب فودافون أرينا، في مدينة إسطنبول على أرض دولة تركيا، وذلك ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 م.

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لملاقاة نظيره فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الأوروبي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019 م.

تعد هذه أول مرة في التاريخ يلتقي فريقان إنجليزيان في بطولة السوبر الأوروبي بينما تواجه 8 أندية من بلد واحدة في تلك

البطولة على مدار تاريخها.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح

يكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح والقنوات الناقلة

ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون

المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيرًا سوف تكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

من المتوقع أن يدخل فريق ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: أدريان

في خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم

في الهجوم: فيرمينو، أوريجي، محمد صلاح

بينما من المتوقع أن يدخل تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيلكويتا، كريستينسين، زوما، إيمرسون

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، ماسون ماونت، باركلى

خط الهجوم: بيدرو، تامى إبراهام