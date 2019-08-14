شاهد.. محمد صلاح يواصل منح السعادة للأطفال

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، لفتاته الإنسانية، التي تجذب إهتمام متابعي كرة القدم الإنجليزية والعالمية. وذلك بعدما تداول الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه محمد صلاح وهو يتبادل الكرة مع أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت مؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" Advertisements الخاصة بالأطفال، والتي تهدف إلى مساعدتهم وحماية حقوقهم بالرياضة وكرة القدم بشكل خاص، تواجدت معهم في تدريبات فريقي ليفربول وتشيلسي. الخاصة بالأطفال، والتي تهدف إلى مساعدتهم وحماية حقوقهم بالرياضة وكرة القدم بشكل خاص، تواجدت معهم في تدريبات فريقي ليفربول وتشيلسي. يذكر أن محمد صلاح يستعد لقيادة ليفربول مساء اليوم الأربعاء، لمواجهة تشيلسي، في تركيا، على لقب كأس السوبر الأوروبي. شاهد الفيديو..

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