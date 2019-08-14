جوندوجان يوضح سبب التجديد للسيتي رغم انضمام رودري!

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نفى لاعب الإرتكاز الدولي الألماني “إيلكاي جوندوجان” تفكيره في مغادرة مانشستر سيتي هذا الصيف بتجديد تعاقده مع النادي حتى عام 2023، حسب ما أكده النادي عبر موقعه الرسمي منتصف هذا الأسبوع.

وترددت أنباء عن إمكانية رحيل جوندوجان عن ملعب طيران الاتحاد بسبب وصول لاعب الإرتكاز الإسباني الشاب “رودري” في صفقة قياسية من أتلتيكو مدريد كلفت ما يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني.

لكن لاعب بوروسيا دورتموند السابق قرر البقاء لفترة جديدة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، مؤكدًا أن استمتاعه بالعمل مع المدير الفني الإسباني “بيب جوارديولا” أحد الأسباب التي دفعته نحو البقاء.

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وقال جوندوجان في تصريحات لموقع مانشستر سيتي “استمتعت بشكل هائل خلال الأعوام الثلاثة الماضية هنا مع مانشستر سيتي، وكل من في النادي منحوني الشعور بأنني في بيتي منذ اليوم الأول.”

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وتابع حديثه “إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق، أنا سعيد بالأسلوب الذي نلعب به”.

وتُوج صاحب الـ 28 عامًا خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي بلقبين للدوري الإنجليزي.

كما فاز بكأسين لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وبكأس واحدة للاتحاد الإنجليزي عام 2019.

وكان من المنتظر انتهاء عقد جوندوجان في الصيف المقبل (يونيه 2020)، بالتالي السماح له بالتفاوض مع أي فريق جديد دون الرجوع لإدارة مانشستر سيتي بدءًا من الميركاتو الشتوي المقبل.

ويدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز يوم السبت الماضي بمواجهة ويست هام يونايتد على ملعب الملكة إليزابيث في لندن، وانتهى بفوز عريض قوامه خمسة أهداف نظيفة.