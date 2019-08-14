تفاصيل عرض برشلونة الأخير لإعادة نيمار



كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تفاصيل العرض الأخير الذي قدمه نادي برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وحسب صحيفة paris united الفرنسية، فإن مسؤولي برشلونة يحاولون إقناع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بقبول مبلغ لا يتجاوز 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب أو لاعبين (البرازيلي فيليب كوتينيو - الكرواتي إيفان راكيتيتش)، لإغلاق صفقة نيمار.



يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.



وكان اللاعب البرازيلي البالغ 27 عاما قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل خارج أسوار حديقة الأمراء، في الوقت الذي ردت فيه الإدارة، بأنها ترحب بأي عرض مناسب للحصول على خدمات اللاعب، وسط تكهنات بإمكانية عودته لفريقه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى ريال مدريد.



المصدر: وكالات

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