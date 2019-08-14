رياضة | إشبيلية يتعاقد مع روني لوبيز من موناكو

توصل إشبيلية وموناكو لاتفاق من أجل انتقال الجناح البرتغالي ماركوس باولو 'روني' لوبيز للفريق الإسباني للمواسم الخمس المقبلة.

وأعلن النادي الأندلسي أن اللاعب سينضم لمران الفريق هذا الصباح مع باقي زملائه الجدد وسيتم تقديمه الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي.

ويبلغ روني لوبيز 23 عاما وله أصول برازيلية لكنه ينتمي لمنتخب البرتغال الذي خاض معه مباراتين وديتين.

وتأهل اللاعب بين صفوف ناشئي بنفيكا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في أول يناير/كانون ثان 2012.

وفي موسم 2014-2015، انتقل إلى ليل الفرنسي معارا حيث خاض 27 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف،.

وعقب عودته للسيتي، تعاقد معه موناكو الذي أعاره لليل مجددا في النصف الثاني من الموسم قبل أن يستعيده في صيف 2017.

