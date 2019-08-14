رياضة | باريس ينتظر ريال مدريد في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس ينتظر ريال مدريد في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتظر ريال مدريد في صفقة البرازيلي نيمار خلال الصيف الجاري.

واكدت صحيفة ليكيب الفرنسية على أن إدارة سان جيرمان بعد سماع العرض الرسمي من برشلونة يوم أمس الثلاثاء قامت بعرضه على ريال مدريد لمعرفة القرار النهائي من نادي العاصمة.

واضافت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان قام بهذه الخطوة في محاولة للحصول على عرض أكبر من ريال مدريد لمنحهم خدمات البرازيلي بدلاً من ذهابه للكامب نو.