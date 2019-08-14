رياضة | عاجل.. إيقاف جناح الزمالك 4 مباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيقاف جناح الزمالك 4 مباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم المجري كاراكو في مباراة القمة أمام الأهلي في ختام الدوري المصري.

وتعرض أحمد سيد زيزو للطرد في مباراة القمة نتيجة قيامه بدفع الحكم اعتراضًا على احتساب خطأ ضد النادي الأبيض في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف أحرزه علي معلول.