رياضة | برشلونة يحدد قيمة كوتينيو في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد قيمة كوتينيو في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العرض المقدم من برشلونة لنادي باريس سان جيرمان لحسم صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا الصيف.

واكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية على أن برشلونة عرض كويتينو ومبلغ مالي على طاولة لباريس من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار.

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة حدد قيمة صفقة كويتينو بـ120 مليون يورو بجانب عرض 80 مليون يورو أخري مقابل نيمار، أي أن برشلونة حدد المبلغ الكلي للتعاقد مع نيمار بـ200 مليون يورو.