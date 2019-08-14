رياضة | ميسي الجديد يرفع راية التحدي في برشلونة

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رفع موهوب برشلونة الإسباني ريكي بويج راية التحدي في الكامب نو ، بعدما أكد استعداده للتغلب على جميع التحديات الجديدة القادمة.

واحتفل ريكي بويغ بعامه الـ20 اليوم الثلاثاء ، وبعث رسالة شكر لجميع زملائه ومحبيه على رسائل التهنئة التي تلقاها في يوم ميلاده.

ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية ، يعد ريكي بويغ واحد من ألمع اللاعبين في صفوف برشلونة ، ويُنظر إلى لاعب الوسط على أنه شخص يمكن أن يكون له تأثير مستقبلي في تشكيلة البارسا مثلما فعل إنيستا وتشافي هيرنانديز سابقًا ، ولكن لا يزال هناك طريق طويل ليقطعه في مرحلة تطوره ، رغم أن الكثيرين يرونه شخصية رئيسية في فترة ما بعد ميسي في برشلونة.

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لكن النقاش مستمر حول الخطوة التالية التي يجب أن يتخذها ريكي بويغ ، هل يثبت مكانه في الفريق الأول؟ هل يجب عليه الانضمام إلى نادي آخر في الليجا للعب مع على سبيل الإعارة للحصول على وقت لعب منتظم؟ أم أنه يجب أن يبقى مع برشلونة B ويتدرب ، ويكون جاهزًا في أي وقت إذا استدعاءه فالفيردي للفريق الأول؟

في الوقت الحالي يبدو أنه سيبقى مع فريق برشلونة B ويستمر في القتال من أجل فرصته في تشكيلة الفريق الأول لفالفيردي.

وتلقى ريكي بويغ العديد من الرسائل لتهنئته بعيد ميلاده الـ20 ، وشكر لاعب خط الوسط الشاب الجميع عبر حسابه الخاص على إنستجرام ، حيث قال في رسالته: شكرًا للجميع على كل رسائل عيد ميلادي ، دعمكم يعني الكثير بالنسبة لي.

وأضاف: أنا مستعد للتغلب على جميع التحديات الجديدة القادمة.