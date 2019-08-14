رياضة | رسميا.. رحيل حارس ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رحيل حارس ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بلد الوليد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت ، اليوم الثلاثاء ، تعاقده رسميًا مع الحارس الأوكراني أندري لونين قادمًا من ريال مدريد هذا الصيف.

ووفقًا لموقع النادي الرسمي ، وافق ريال مدريد وبلد الوليد على نقل الحارس الأوكراني أندري لونين لبلد الوليد بنظام الإعارة لمدة عام واحد خلال موسم 2019-2020.

وسوف يعزز أندري لونين حراسة مرمى بلد الوليد ، بعد أن لعب الموسم الماضي في ليجانيس كمعارًا أيضًا ، وكان دوليًا في جميع فئات المنتخب الوطني الأوكراني.

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يبلغ طول لونين 191 سم ووزنه 80 كيلو جرامًا ، وقد بدأ مسيرته في نادي دنيبرو في بلده الأصلي أوكرانيا ، وفي العام التالي ، وقع مع زوريا لوهانسك ، وهو أيضًا فريق أوكراني ولعب معه لونين في دوري أوروبا ، حيث لعب 36 مباراة في تلك الدورة وجذب انتباه المنتخب الوطني الأوكراني ، والتي كان لاول مرة في 23 مارس 2018 في مباراة ودية ضد المملكة العربية السعودية. وقد شارك في مباراة أخرى ضد ألبانيا ، وكذلك حصل على القفاز الذهبي في آخر بطولة عالمية تحت 20 عامًا عقدت في بولندا.

في نهاية حملة 2017-2018 ، تولى ريال مدريد خدماته ، على الرغم من المنافسة العالية في منصبه ، فقد أرسله إلى ليجانيس، حيث شارك في سبع مباريات بين الدوري الإسباني وكوبا ديل ري ، حيث تلقى سبعة أهداف.

سيتم تدريب لونين لأول مرة بناء على أوامر المدرب سيرجي جونزاليز يوم الأربعاء في الساعة 09:30 ثم سيتم تقديمه في الساعة 11.30 في غرفة الصحافة في ملعب جوسي زورييلا.