رياضة | استقالة مجلس إدارة مالية كفر الزيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة مجلس إدارة مالية كفر الزيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مجلس إدارة نادي مالية كفر الزيات برئاسة جلال أبو عوف الصاعد حديثا لدوري الممتاز ب، استقالته صباح اليوم الأربعاء، وجاءت أبرز الأسباب، تعنت عبدالعال البنا رئيس الشركة، فيما يخص النشاط الكروي في النادي.

حيث يواجه الفريق منذ فترة مشاكل مالية طاحنة، وحتي الآن لم يبدأ الفريق فترة إعداد للموسم الجديد، أو التعاقد مع صفقات جديدة.

كما تبعه الجهاز الفني للفريق بتقديم استقالتهم هما الأخرين، بقيادة أيمن مجدي المدير الفني، وذلك بسبب عدم استجابة رئيس الشركة لأي من الحلول المقدمة له لإنقاذ النشاط الكروي بالنادي.

ورفض البنا وجود مستثمر أو راعي للفريق، كما رفض وضع خطة للموسم الجديد وصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي.