رياضة | بول بوجبا يضيع من ريال مدريد رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بول بوجبا يضيع من ريال مدريد رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل بول بوجبا لاعب الوسط إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية. Advertisements وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت بشكل نهائي الإبقاء على بول بوجبا مهما كان عرض ريال مدريد لضمه في الميركاتو الصيفي. ويدرس ريال مدريد تقديم 200 مليون يورو لإقناع مانشستر يونايتد بالتخلى عن بول بوجبا لإصرار زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي على ضمه.

Advertisements