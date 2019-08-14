رياضة | حسم موقف مشاركة ميسي أمام بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسم موقف مشاركة ميسي أمام بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي الإسباني الموثوق ألفريدو مارتينيز عن موقف مشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة ضد أتلتيك بيلباو يوم الجمعة في افتتاح الليجا.

وقال الإعلامي الإسباني الموثوق ألفريدو مارتينيز في تصريحات حصرية لبرنامج الـElTransistor الذي يبث عبر إذاعة أوندا ثيرو: ميسي لن يتعافى في الوقت المحدد لأول مباراة في الليجا .

واضاف: ميسي لن يلعب ضد أتلتيك بيلباو ، هذه المباراة ليست نهائي دوري أبطال أوروبا أو مباراة مهمة حتى يتم إجباره على المشاركة ، لكنه منافس صعب للغاية وسيستنفد كل الاحتمالات.