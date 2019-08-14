رياضة | رسميا.. بن يدر ينتقل إلى موناكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بن يدر ينتقل إلى موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل المهاجم الفرنسي وسام بن يدر من إشبيلية الإسبانية إلى موناكو لخمس أعوام، في صفقة قدرت بـ45 مليون دولار، بحسب ما ذكر نادي الإمارة، اليوم الأربعاء.

في غضون ثلاثة مواسم، أصبح اللاعب التونسي الجذور رابع أفضل هداف في تاريخ النادي الأندلسي (70 هدفاً في 138 مباراة)، كما خاض 4 مباريات مع منتخب فرنسا سجل فيها هدفاً وحيداً.