رياضة | الزمالك يرفع عدد تذاكر جماهيره أمام ديكاداها الصومالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفع عدد تذاكر جماهيره أمام ديكاداها الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبع نادي الزمالك 10 آلاف تذكرة استعداداً لمواجهة ديكاداها الصومالي التي تقام بعد غد في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر نادي الزمالك موافقة الجهات الأمنية على 10 آلاف مشجع للفريق بعد نقل مباراة ديكاداها من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية خاصة أن الأمن كان قد وافق على 5 آلاف فقط في بتروسبورت

ديكاداها يهدد بالانسحاب أمام الزمالك

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هدد نادي ديكاداها الصومالي هدد بالانسحاب من مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وذكرت صفحة "Africans Got Football" عبر فيس بوك أن ديكاداها يهدد بالانسحاب بسبب رفض الزمالك تقاسم حقوق بث المباراتين بين الفريقين بعد اجتماع دار بين الطرفين أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن ديكاداها منح مهلة للزمالك حتى مساء اليوم الأربعاء للموافقة على طلبه قبل إعلان الانسحاب بشكل رسمى.