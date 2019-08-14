رياضة | اختبار طبي يهدد مشاركة مدافع الزمالك أمام بطل الصومال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختبار طبي يهدد مشاركة مدافع الزمالك أمام بطل الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود علاء مدافع فريق الزمالك لاختبار طبي أخير لتحديد موقفه من مواجهة ديكاداها بطل الصومال يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

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ويعاني محمود علاء من ارتجاج خفيف فى المخ منذ مشاركته أمام الأهلي في مباراة القمة في ختام الدوري المصري.

ويحدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيى موقف محمود علاء من مواجهة ديكاداها عقب الاختبار الطبى الذى سيخضع له.