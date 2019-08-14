رياضة | عاجل.. ديكاداها يهدد بالانسحاب أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ديكاداها يهدد بالانسحاب أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد نادي ديكاداها الصومالي هدد بالانسحاب من مواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال إفريقيا.

وذكرت صفحة "Africans Got Football" عبر فيس بوك أن ديكاداها يهدد بالانسحاب بسبب رفض الزمالك تقاسم حقوق بث المباراتين بين الفريقين بعد اجتماع دار بين الطرفين أمس الثلاثاء.

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وأشارت إلى أن ديكاداها منح مهلة للزمالك حتى مساء اليوم الأربعاء للموافقة على طلبه قبل إعلان الانسحاب بشكل رسمى.