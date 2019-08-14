انت الان تتابع ديوكوفيتش وفيدرر يحققان الفوز وسيرينا وليامز تنسحب من بطولة سينسيناتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استهل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم مشوار الدفاع عن لقب بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة بالفوز على الأمريكي سام كويري 7 / 5 و6 / 1 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الثاني.

وتعد المشاركة هي الأولى لديوكوفيتش 32/ عاما/ منذ فوزه على السويسري روجيه فيدرر في نهائي تاريخي من خمس مجموعات ببطولة ويمبلدون، قبل شهر واحد، ليكون التتويج الخامس لديوكوفيتش في البطولة.

كذلك صعد فيدرر، المتوج بلقب سينسيناتي سبع مرات، إلى الدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني خوان إجناسيو لونديرو 6 / 3 و6 / 4 في مباراة عرقلتها الأمطار.

وشهدت منافسات فئة السيدات انسحاب النجمة الأمريكية سيرينا وليامز قبل مباراتها الأولى التي كانت مقررة أمام الكازاخستانية زارينا دياز، بسبب إصابتها في الظهر التي كانت قد أجبرتها أيضا على الانسحاب خلال المباراة النهائية لبطولة كأس روجرز يوم الأحد الماضي بمدينة تورونتو الكندية.

ويتطلع ديوكوفيتش، عبر البطولة الحالية التي تعد مرحلة استعدادية مهمة قبل بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، إلى التتويج باللقب رقم 34 له في بطولات الأساتذة ليقترب من الرقم القياسي للإسباني رافاييل نادال المتوج بــ35 لقبا في بطولات الأساتذة.

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وعزز نادال رقمه القياسي عبر التتويج يوم الأحد بلقب كأس روجرز، قبل أن ينسحب من المشاركة في سينسيناتي بسبب الإجهاد.

وقال ديوكوفيتش عقب مباراته أمام سام كويري "كانت مباراة شائكة أمام منافس قوي وقد شكلت تحديا كبيرا، لكنني سعيد بهذا الاختبار في البداية. وأتمنى تقديم الأفضل في المباريات المقبلة."

واحتاج ديوكوفيتش، الذي يعد اللاعب الوحيد الذي فاز باللقب في جميع بطولات الأساتذة التسع، إلى 78 دقيقة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الثالث حيث يلتقي الإسباني بابلو كارينو بوستا الذي تأهل بالفوز على الأمريكي جون إيسنر 6 / 4 و6 / 7 و7 / 6 .

وصعد الروسي دانييل ميدفيديف، الذي خسر أمام نادال في نهائي كاس روجرز، إلى الدور الثاني بالفوز على البريطاني كايل إدموند 6 / 2 و7 / 5 وسيلتقي في مباراته المقبلة الفرنسي بينوا بيير الذي تأهل على حساب الإسباني فيرناندو فيرداسكو، حيث انسحب فيرداسكو من مباراتهما بالدور الأول بعد تقدم بيير 6 / 4 في المجموعة الأولى.

كذلك تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت إلى الدور الثاني بالفوز على البولندي هيبرت هركاتش 7 / 6 (8 / 6) و6 / 3، ويلتقي في مباراته المقبلة الأمريكي فرانسيس تيافوي الذي تغلب في الدور الأول على الفرنسي جايل مونفيس 7 / 6 (9 / 7) و6 / 3 .